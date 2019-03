Beach-Volleyball: Doppler/Horst in Doha um Punkte für Olympia-Quali

Doha (APA) - Die Vize-Weltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst bestreiten ab Mittwoch in Doha ihr erstes Turnier auf der World Tour der Beach-Volleyballer seit dem Hallen-Event Anfang Jänner in Den Haag. In den Niederlanden hatte Österreichs Nr.-1-Duo keinen Satz geholt, nach einer langen Vorbereitungsphase mit drei Camps auf Teneriffa soll es beim 4*-Event in Katar nun besser gehen.

„Nach dem verpatzten Indoor-Turnier wollen wir zeigen, dass wir unter freiem Himmel - bei Wind und Sonne - noch immer richtig gut Beach-Volleyball spielen können“, meinte Doppler über die Ziele beim zur Olympia-Qualifikation zählenden Turnier. Das zweite ÖVV-Gespann im Hauptbewerb bilden Robin Seidl/Philipp Waller. Tobias Winter/Julian Hörl schieden in der ersten Runde der Qualifikation aus, Thomas Kunert/Daniel Müller in der zweiten und letzten.