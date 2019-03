Kartoffel-Lagerbestände gehen zu Ende

Wien (APA) - Die heimischen Kartoffel-Lagerbestände neigen sich langsam dem Ende zu. Hitze und Schädlinge - vor allem Drahtwürmer - haben die Speisekartoffel-Ernte im Vorjahr stark dezimiert. „Es gibt keine Engpässe bei den Kartoffeln für unsere Pommes frites“, teilte die Burgerkette McDonald‘s auf APA-Anfrage mit. McDonald‘s verwendet in Österreich laut eigenen Angaben nur heimische Kartoffeln.

„Die Lagerbestände werden heuer europaweit definitiv schneller zu Ende gehen als üblich“, zitierte kürzlich das Agrarische Informationszentrum (AIZ) die Agrarmarkt Austria (A). Das Angebot sei derzeit in Europa so knapp wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ende März könnte in Österreich die letzten 2018er-Kartoffeln über den Ladentisch gehen. Frühkartoffeln aus Ägypten und Zypern sind bereits in heimischen Supermärkten eingetroffen.

