Steinmeier: Digitalfirmen dürfen sich nicht Steuerpflicht entziehen

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA342 vom 12.03.2019 müssen Titel und erster Absatz korrigiert werden. AFP hat die Angaben geändert: Aus der Forderung, dass Unternehmen sich nicht ihrer Steuerpflicht entziehen dürfen, folgt nicht die Forderung nach einer bestimmten Steuer. --------------------------------------------------------------------- ~ Berlin (APA/AFP) - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Digitalfirmen gemahnt, sich nicht ihrer Steuerpflicht zu entziehen. Gewinne in Steueroasen zu verschieben, die eigentlich Nichtbesteuerungsoasen heißen müssten, „das muss auch für Digitalunternehmen ein Ende haben“, forderte er am Dienstag bei einer Festveranstaltung zum 100. Geburtstag der Internationalen Arbeitsorganisation in Berlin.

„Wenn wir die Dividende der Digitalisierung einfahren wollen, müssen wir also rechtzeitig investieren“, um die Menschen auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vorzubereiten, sagte Steinmeier weiter. Eine Steuer auf Digitalkonzerne wird derzeit in der EU heftig diskutiert. Sie soll eingeführt werden, wenn Pläne für eine solche Abgabe auf internationaler Ebene nicht bis Mitte 2020 zum Erfolg führen.

Dänemark, Finnland, Irland und Schweden sind strikt gegen das Vorhaben. Frankreich dagegen brachte eine eigene Steuer bereits auf den Weg; sie soll rückwirkend zum 1. Jänner dieses Jahres gelten.