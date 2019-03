Langlauf: Ergebnisse Weltcup-Sprint Drammen - Norwegische Doppelsiege

Drammen (APA/dpa) - Ergebnisse vom Weltcup-Sprint der Skilangläufer in der klassischen Technik von Dienstag in Drammen/Norwegen (keine österreichische Beteiligung):

Damen: 1. Maiken Caspersen Falla (NOR) 2:56,12 Min. - 2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) +0,80 Sek. - 3. Natalia Neprjajewa (RUS) +1,06 - 4. Stina Nilsson (SWE) +1,28 - 5. Jessica Diggins (USA) +5,38 - 6. Anna Svendsen (NOR) +7,59

Weltcup-Gesamtwertung (Stand nach 24 von 29 Bewerben): 1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 1.317 Pkt. - 2. Neprjajewa 1.267 - 3. Krista Pärmakoski (FIN) 1.057. Weiter: 18. Teresa Stadlober (AUT) 332

Herren: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 2:37,90 Min. - 2. Eirik Brandsdal (NOR) +0,89 Sek. - 3. Richard Jouve (FRA) 2,17 - 4. Sondre Turvoll Fossli (NOR) 3,34 - 5. Oskar Svensson (SWE) 3,63 - 6. Paal Tröan Aune (NOR) 4,01

Weltcup-Gesamtwertung (Stand nach 24 von 29 Bewerben): 1. Alexander Bolschunow (RUS) 1.230 Pkt. - 2. Kläbo 1.181 - 3. Sjur Röthe (NOR) 802