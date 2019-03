Olympia: 500 Tage vor Tokio-Spielen -Neue Briefmarken und Piktogramme

Tokio (APA/Reuters) - Aus Anlass von 500 Tagen vor Beginn der Olympischen Spiele 2020 in Tokio sind von Japans Post Sonder-Briefmarken in den Verkauf gegangen. Darauf sind die Maskottchen Miraitowa (Olympia) und Someity (Paralympics) wie auch das noch in Bau befindliche neue Olympia-Stadion abgebildet. Eine Million Stück zu je 920 Yen (7,37 Euro) gingen in den Verkauf, 100 Yen davon gehen in das Budget der Spiele.

Außerdem wurden die Piktogramme für die fünf neu ins Olympia-Programm aufgenommenen Sportarten vorgestellt. Es handelt sich um Baseball und Softball, Karate, Skateboard, Surfen und Sportklettern. Die Piktogramme werden auf Eintrittskarten, in TV-Grafiken und an den Veranstaltungsorten zu sehen sein. Erstmals bei Olympia waren sie bei den Sommerspielen 1964 ebenfalls in Tokio verwendet worden.