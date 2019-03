Ski alpin: Saisonende für Mowinckel nach Knieverletzung

Soldeu (APA) - Ragnhild Mowinckel hat sich am Dienstag bei ihrem Sturz im Abfahrtstraining in Soldeu eine noch nicht näher definierte Verletzung im rechten Knie zugezogen. Die norwegische Skirennläuferin, in Aare bei der WM Kombidritte, wurde zu weiteren Untersuchungen nach Hause geflogen, die Saison ist beendet. Das gab die Teamführung in der Mannschaftsführersitzung beim Weltcupfinale bekannt.