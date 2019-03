Brexit - Katainen-Rat bei „No Deal“: Schnallt Euch an

Straßburg (APA) - „Haltet das Lenkrad, schaut nach vorne und schnallt Euch an“. Das ist der Rat des Vizepräsidenten der EU-Kommission, Jyrki Katainen, im Europaparlament am Dienstag knapp vor der Abstimmung im britischen Parlament über den Brexit.

Sollte der von der britischen Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Deal neuerlich im Londoner Unterhaus durchfallen, rücke die Wahrscheinlichkeit eines „No Deal“ näher. Sein Rat ist daher „schnallt Euch an. Je nachdem, was im britischen Parlament abgestimmt wird, werden wir entweder mehr in Richtung eines geordneten Austritts gehen oder in Richtung eines harten Brexit“. Letzterer No Deal sei näher als jemals zuvor und näher als er es bisher jemals gewesen ist. „So, haltet Eure Hände am Lenkrad, schaut nach vorn und schnallt Euch an“.

