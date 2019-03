Europas Leitbörsen schließen geringfügig schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag kaum verändert aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,49 Einheiten oder marginale 0,01 Prozent auf 3.303,95 Zähler.

Die Hoffnungen auf einen geordneten Brexit haben sich im Tagesverlauf wieder abgeschwächt. Der britischen Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox räumte am Dienstag ein, dass die aktuellen Zugeständnisse der Europäischen Union zum Brexit-Vertrag nicht ausreichen würden. Die rechtlichen Risiken seien unverändert, heißt es in seinem zu Mittag veröffentlichten Gutachten.

Datenseitig ist die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten im Februar auf den niedrigsten Stand seit September 2016 gefallen. Die Verbraucherpreise lagen um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien der Deutschen Post mit einem Plus von 1,35 Prozent am oberen Ende des Euro-Stoxx-50 hervor. Vor allem die erwartete Erhöhung des Briefportos soll die Nachfrage nach den Anteilsscheinen gestützt haben. Darüber hinaus wurde am Dienstag bekannt, dass die Deutsche Post ihre Paketzustellung in Österreich an die heimische Post abgibt.

In der Schweiz bewegten aktuelle Geschäftszahlen von Galenica. Der Pharmakonzern übertraf mit den Einnahmen des Vorjahres die Erwartungen der Anleger. Die Galenica-Papiere gingen 6,22 Prozent höher aus dem Handel.

Unterdessen enttäuschte Volkswagen in Frankfurt mit niedrigeren Renditen insbesondere für seine Kernmarke. Gleichzeitig kündigte der deutsche Autobauer an, bis 2028 knapp 70 neue Elektroauto-Modelle auf den Markt bringen zu wollen. Die VW-Aktien zählten mit einem Minus von 1,83 Prozent zu den größten Verlierern des europäischen Leitindex.

In Mailand büßten die Papiere der Telecom Italia 5,93 Prozent ein. Der Konflikt zwischen zwei Hauptaktionären, Vivendi und Elliott, hatte sich am Dienstag vor der Generalversammlung zugespitzt.

