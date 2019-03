US-Börsen im Verlauf: Boeing-Aktie belastet Dow Jones

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Dienstag im Verlauf überwiegend Kursgewinne verbucht, jedoch lasteten erneut die Kursverluste von Boeing auf den Dow Jones. Er notierte zuletzt mit einem Kursminus von 58,96 Zählern oder 0,23 Prozent bei 25.591,92 Punkten.

Der S&P-500 Index lag dagegen um 14,19 Punkte oder 0,51 Prozent im Plus bei 2.797,49 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg gar um 51,49 Zähler oder 0,68 Prozent auf 7.609,55 Einheiten.

An der Datenfront standen aktuelle US-Inflationsdaten im Fokus der Anleger. Im Februar lagen die Verbraucherpreise in den USA um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, womit die Teuerung auf den tiefsten Stand seit September 2016 gefallen war. Die Zahlen dürften die US-Notenbank Fed in ihrer abwartenden Haltung bestätigen. An den Finanzmärkten wird im laufenden Jahr keine Leitzinserhöhung mehr erwartet, was tendenziell Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren wie etwa Anleihen begünstigt.

Unter den Einzelwerten sorgten innerhalb des Dow Jones die Aktien des Boeing-Konzerns erneut für Turbulenzen. Sie sackten am heutigen Handelstag erneut um 6,5 Prozent ab, nachdem bereits zu Wochenbeginn deutliche Verluste aufgrund des Absturzes einer Maschine des Typen 737 Max am Sonntag verbucht worden waren. Nach China, Großbritannien und Indonesien sprach am Dienstag auch die europäische Flugaufsicht EASA ein Flugverbot aus.

Unter den Nachrichten von Boeing litten auch die Titel wichtiger US-Fluggesellschaften: Für United Continental und American Airlines ging es um jeweils 2,1 und 1,7 Prozent bergab.

Die Anteilsscheine des E-Autoherstellers Tesla verloren indes 2,1 Prozent. Unternehmenschef Elon Musk verteidigte im Streit mit der US-Börsenaufsicht SEC sein Verhalten bei Twitter und warf ihr seinerseits vor, sie wolle sein Verfassungsrecht auf Redefreiheit einschränken.

