Brexit - Abstimmung über Abkommen hat im Londoner Parlament begonnen

London (APA/dpa) - Die Abstimmung im britischen Parlament über das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May hat begonnen. Mit einem Ergebnis wird am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr (MEZ) gerechnet. Beobachter gehen von einer schweren Niederlage für May aus. Die Regierungschefin hatte der EU zwar noch am Montag Zugeständnisse abgetrotzt, doch vielen Parlamentariern gingen die Änderungen nicht weit genug.

Für den Fall, dass der Deal abgelehnt wird, hat May angekündigt, die Abgeordneten über ein Ausscheiden ohne Vertrag abstimmen zu lassen. Wird auch das zurückgewiesen, sollen die Parlamentarier darüber entscheiden, ob London einen Antrag auf Verschiebung des Brexits stellen soll. Spekuliert wird auch, May könne direkt eine Verschiebung ankündigen, um sich weitere Abstimmungen zu ersparen.