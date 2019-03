Produktionsengpässe bremsen Adidas aus

Herzogenaurach (APA/Reuters) - Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern Adidas wird in diesem Jahr von Produktionsengpässen ausgebremst. Die Nachfrage im mittleren Preissegment sei so hoch, dass sie zumindest im ersten Halbjahr „nicht sofort vollständig bedient werden“ könne, räumte das Unternehmen am Donnerstag zur Bilanzpressekonferenz in Herzogenaurach ein.

Dadurch werde das Umsatzwachstum in diesem Jahr um ein bis zwei Prozentpunkte geringer ausfallen. Adidas geht von einem währungsbereinigten Umsatzplus von 5 bis 8 Prozent aus, im ersten Halbjahr seien nur 3 bis 4 Prozent drin. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft soll 2019 trotzdem um 10 bis 14 Prozent auf 1,88 bis 1,95 (2018: 1,71) Mrd. Euro steigen.

Im vergangenen Jahr hat Adidas den Umsatz währungsbereinigt um 8 Prozent auf 21,9 Mrd. Euro gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten erfüllt. Der Nettogewinn schnellte um 45 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro und lag damit ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Die Dividende soll auf 3,35 (2,60) Euro je Aktie steigen.

