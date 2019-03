Europas Leitbörsen im Frühhandel gut behauptet

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch im Frühhandel überwiegend gut behauptet präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.50 Uhr mit plus 0,24 Prozent bei 3.311,99 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor geringe 0,02 Prozent auf 11.521,35 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit einem marginalen Plus von 0,01 Prozent auf 7.151,90 Punkte.

Nachdem der Austrittsvertrag Großbritanniens am Vorabend von einer eindeutigen Mehrheit im Londoner Parlament abgelehnt worden ist, wird in Westminster zur Wochenmitte darüber entschieden, ob ein ungeordneter Brexit stattfinden soll. Die britische Premierministerin Theresa May kündigte im Voraus an, sie werde den Abgeordneten ihrer Partei nicht vorschreiben, wie sie votieren sollen.

Seitens Konjunkturdaten dürften am Mittwoch Zahlen zur Industrieproduktion aus dem Euroraum in den Mittelpunkt rücken. Im weiteren Verlauf könnten sowohl US-Erzeugerpreise Impulse setzen, als auch US-Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter.

Unter den Einzelwerten rückten Wirecard mit einem Abschlag von 3,03 Prozent ins Zentrum. Der deutsche Zahlungsabwickler habe, nach dem Vorwurf finanzieller Unregelmäßigkeiten in Singapur, den betreffenden Manager beurlaubt. „Der Mitarbeiter ist freigestellt bis zum Ende der Untersuchung.“

Die Titel der Zara-Mutter Inditex rutschten indes nach Jahreszahlen um 5,06 Prozent ab. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 26,1 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte lag das Plus bei 7 Prozent. Das Ebit stieg um ein Prozent auf knapp 4,36 Milliarden Euro, ohne Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei neun Prozent. Analysten hatten hier aber mehr erwartet.

Auch Adidas-Aktien zeigten sich am heutigen Handelstag schwächer. Das Papier des Sportartikelherstellers verlor 5,17 Prozent, nachdem der Konzern einen schwachen Ausblick vorgelegt hatte. Die Nachfrage im mittleren Preissegment sei so hoch, dass sie zumindest im ersten Halbjahr „nicht sofort vollständig bedient werden“ könne, räumte das Unternehmen nach Veröffentlichung der Zahlen bei einer Pressekonferenz ein.

