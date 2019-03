BÖRSENFLASH - Verbund-Aktie nach Zahlenvorlage sehr schwach

Wien (APA) - Die Verbund-Aktie hat am Mittwoch im Frühhandel an der Wiener Börse merklich unter Verkaufsdruck gestanden. Die Titel des heimischen Stromversorgers rutschten gegen 10.00 Uhr um satte 6,1 Prozent auf 41,30 Euro ab. Der Gesamtmarkt repräsentiert durch den ATX zeigte sich hingegen mit plus 0,3 Prozent in freundlicher Verfassung.

Vor Börsenstart hat der Verbund Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 vorgelegt. Dabei wurde gleichzeitig ein vorsichtiger Ausblick im Rahmen der Markterwartungen auf das laufende Jahr präsentiert, hieß es von Analystenseite auf APA-Anfrage. Die „Guidance“ für 2019 sei wohl im Markt nicht überzeugend aufgenommen worden.

