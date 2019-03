Ski alpin: Ergebnisse der Weltcup-Herren-Abfahrt Soldeu - Paris 1.

Soldeu (APA) - Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der Herren beim Finale in Soldeu vom Mittwoch:

~ 1. Dominik Paris (ITA) 1:26,80 2. Kjetil Jansrud (NOR) 1:27,14 +0,34 3. Otmar Striedinger (AUT) 1:27,21 +0,41 4. Mauro Caviezel (SUI) 1:27,27 +0,47 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:27,28 +0,48 6. Beat Feuz (SUI) 1:27,44 +0,64 7. Josef Ferstl (GER) 1:27,49 +0,69 8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:27,51 +0,71 9. Carlo Janka (SUI) 1:27,55 +0,75 10. Travis Ganong (USA) 1:27,57 +0,77 11. Matthias Mayer (AUT) 1:27,66 +0,86 12. Matthieu Bailet (FRA) 1:27,88 +1,08 13. Hannes Reichelt (AUT) 1:27,91 +1,11 . Johan Clarey (FRA) 1:27,91 +1,11 15. Lars Rösti (SUI) 1:28,01 +1,21 16. Steven Nyman (USA) 1:28,15 +1,35 17. Christof Innerhofer (ITA) 1:28,29 +1,49 18. Benjamin Thomsen (CAN) 1:28,45 +1,65 19. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:28,53 +1,73 20. Adrien Theaux (FRA) 1:28,75 +1,95 21. Bryce Bennett (USA) 1:28,91 +2,11 22. Gilles Roulin (SUI) 1:29,15 +2,35 ~ * Weltcup-Punkte beim Finale nur für die Top-15