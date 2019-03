Ski alpin: Weltcup-Wertungen 1 - Feuz Abfahrts-Gesamtsieger

Wien (APA) - Die Weltcup-Wertungen der Herren nach der letzten Saison-Abfahrt am Mittwoch in Soldeu:

Gesamtwertung nach 35 Rennen:

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 1508 2. Alexis Pinturault (FRA) 999 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 988 4. Dominik Paris (ITA) 850 5. Beat Feuz (SUI) 693 6. Vincent Kriechmayr (AUT) 679 7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 619 8. Mauro Caviezel (SUI) 616 9. Marco Schwarz (AUT) 560 10. Daniel Yule (SUI) 491 11. Kjetil Jansrud (NOR) 488 12. Loic Meillard (SUI) 481 13. Ramon Zenhäusern (SUI) 471 14. Christof Innerhofer (ITA) 456 . Matthias Mayer (AUT) 456

Weiter: 18. Manuel Feller (AUT) 428 21. Max Franz (AUT) 408 28. Michael Matt (AUT) 288 30. Hannes Reichelt (AUT) 278 39. Christian Hirschbühl (AUT) 206 40. Otmar Striedinger (AUT) 204 60. Christian Walder (AUT) 102 64. Johannes Strolz (AUT) 94 72. Marc Digruber (AUT) 81 79. Christoph Krenn (AUT) 72 80. Daniel Danklmaier (AUT) 71 89. Romed Baumann (AUT) 63 95. Stefan Brennsteiner (AUT) 53 97. Johannes Kröll (AUT) 45 105. Christopher Neumayer (AUT) 35 116. Philipp Schörghofer (AUT) 24 122. Roland Leitinger (AUT) 19 127. Magnus Walch (AUT) 15 131. Mathias Graf (AUT) 13 ~ Endstand Abfahrt Herren (8):

~ 1. Beat Feuz (SUI) 540 2. Dominik Paris (ITA) 520 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 339 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 284 5. Mauro Caviezel (SUI) 282 6. Christof Innerhofer (ITA) 276 7. Bryce Bennett (USA) 236 8. Johan Clarey (FRA) 234 9. Max Franz (AUT) 222 10. Aksel Lund Svindal (NOR) 200 11. Otmar Striedinger (AUT) 197 12. Matthias Mayer (AUT) 197 13. Kjetil Jansrud (NOR) 160 14. Josef Ferstl (GER) 156 15. Hannes Reichelt (AUT) 153

Weiter: 26. Daniel Danklmaier (AUT) 50 29. Christian Walder (AUT) 41 35. Johannes Kröll (AUT) 36 47. Christopher Neumayer (AUT) 14 51. Romed Baumann (AUT) 9 ~ Mannschaft Herren (35):

~ 1. Österreich 5702 2. Schweiz 4132 3. Frankreich 3783 4. Norwegen 3406 5. Italien 2567 6. USA 1207 7. Deutschland 1070 8. Slowenien 763 9. Schweden 686 10. Kanada 404 11. Kroatien 344 12. Großbritannien 312 13. Russland 140 14. Bulgarien 95 15. Slowakei 44 16. Belgien 35 17. Südkorea 11 18. Japan 9 19. Finnland 8 20. Tschechien 4 ~