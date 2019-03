Autoraser in obersteirischer 100er-Zone mit 190 km/h gestoppt

Mödling/Liezen (APA) - Ein Probeführerscheinbesitzer (27) aus Niederösterreich ist am Dienstag in der Obersteiermark gestoppt und angezeigt worden, nachdem er in einer 100er-Zone mit 190 km/h unterwegs gewesen war. Der Mann gab an, er habe einen Verwandten im Spital besuchen müssen, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Er wird angezeigt.

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Trieben hatte auf dem Zubringer zur Pyhrnautobahn (A9) in Fahrtrichtung Salzburg per Laserpistole Tempomessungen durchgeführt. Gegen 17.15 Uhr wurde der Autolenker aus dem Bezirk Mödling mit 190 km/h „geblitzt“. Die Anhaltezeichen durch die Polizisten ignorierte er und raste weiter. Erst rund 15 Kilometer weiter westlich, beim Knoten Trautenfels, konnte der Lenker von Beamten der Polizeiinspektion Stainach angehalten werden.