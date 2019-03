Frankfurter Rentenmarkt tendiert gut behauptet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 0,00 Prozent am Vortag auf minus 0,01 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Zentrales Thema ist auch heute die ungeklärte Brexit-Frage. Die erneute Ablehnung des ausgehandelten Abkommens durch das britische Parlament am Vorabend war erwartet worden. An diesem Mittwoch wird das Parlament in London über die Möglichkeit eines Austritts Großbritanniens aus der EU ohne ein Abkommen abstimmen.

„Es ist zu vermuten, dass sich die Abgeordneten gegen einen Austritt ohne Abkommen aussprechen werden“, sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Danach werde das Unterhaus wohl am Donnerstag einer Verlängerung der Austrittsfrist zustimmen. Nach seiner Einschätzung bleibt ein „weicher Brexit“ die wahrscheinliche Option.