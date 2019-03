Zehn Kinder bei Einsturz von Gebäude in Lagos verschüttet

Lagos (APA/AFP/Reuters) - Mindestens zehn Kinder sind nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Gebäudes in der nigerianischen Stadt Lagos in den Trümmern eingeschlossen. Die Kinder seien aber offenbar am Leben, sagte ein Mitarbeiter der Rettungskräfte am Mittwoch. Die genaue Zahl der Verschütteten war zunächst unklar. Im oberen Stockwerk des Gebäudes befand sich laut dem Privatsender Channels eine Schule.

In Nigeria stürzen wegen laxer Sicherheitsvorschriften immer wieder Gebäude ein. Im September 2014 starben 116 Menschen, als in Lagos ein sechstöckiges Gebäude zusammenbrach. Im Dezember 2016 begruben die Trümmer einer Kirche in Uyo 60 Menschen.