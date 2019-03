Kombination: Weltmeister Frenzel beendete Saison vorzeitig

Berlin (APA/dpa) - Der Deutsche Eric Frenzel, Doppel-Weltmeister von Seefeld in der Nordischen Kombination, hat die Weltcup-Saison aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet. Nach dem Startverzicht in Oslo am vergangenen Wochenende sagte der fünffache Weltcup-Gesamtsieger auch sein Antreten beim Finale am Wochenende in Schonach ab.