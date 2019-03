Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Regierung beschließt Änderung der Mindest-Sicherung

Wien - Die Regierung hat eine Änderung der Mindest-Sicherung in Österreich beschlossen. In Zukunft soll die Mindest-Sicherung in ganz Österreich gleich hoch sein. Man soll höchstens 863 Euro pro Monat bekommen. Nur Menschen mit Behinderung sollen mehr bekommen. Wer nicht gut genug Deutsch spricht, soll weniger Mindest-Sicherung bekommen als jetzt. Wenn Menschen aus anderen Ländern nach Österreich kommen, bekommen sie 5 Jahre lang keine Mindest-Sicherung. Die Regierungs-Parteien ÖVP und FPÖ loben diese Pläne. Die Parteien SPÖ, JETZT, Grüne und NEOS kritisieren die Pläne von der Regierung.

Erklärung: Mindest-Sicherung

Wenn Menschen in Österreich länger keine Arbeit haben und nicht genug Geld zum Leben haben, dann bekommen sie Geld vom Staat. Das nennt man Mindest-Sicherung. Die Mindest-Sicherung wird auch Sozial-Hilfe genannt. Mindest-Sicherung ist in den Bundesländern zur Zeit noch verschieden hoch.

Nach 2. Absturz gibt es ein Flug-Verbot für Flugzeuge von Boeing

Washington/Europa-weit - Am Sonntag ist ein Flugzeug der Firma Boeing in Äthiopien abgestürzt. Alle 157 Personen an Bord starben. Darunter waren auch 3 Österreicher. Das war bereits der 2. Absturz von dem Flugzeug-Modell Boeing 737 Max 8 in einem halben Jahr. Nun befürchten Flug-Behörden auf der ganzen Welt, dass dieses Flugzeug-Modell von Boeing ein technisches Problem hat. Techniker vermuten, dass in der Flug-Software ein Fehler ist. Bis das geklärt ist, wurde ein Flug-Verbot für die Flugzeug-Modelle Boeing 737 Max 8 und Boeing 737 Max 9 in Europa, Australien und weiten Teilen von Asien ausgesprochen.

Wien ist zum 10. Mal die lebenswerteste Stadt der Welt

Wien - Wien ist zum 10. Mal hintereinander zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Das geht aus der sogenannten „Mercer-Studie“ hervor. Dabei werden jährlich 231 Großstädte in 39 verschiedenen Kategorien bewertet. Einige dieser Kategorien waren zum Beispiel die medizinische Versorgung oder die Freizeitangebote. In diesen beiden Kategorien wurde Wien besonders gut bewertet.

Mirjam Puchner gewann Ski-Abfahrt in Soldeu

Soldeu - Die Österreicherin Mirjam Puchner hat die Ski-Abfahrt am Mittwoch in Soldeu im Land Andorra gewonnen. Das war eine große Überraschung. Puchner gewann das Rennen knapp vor der Deutschen Viktoria Rebensburg. Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter. Die eigentlichen Favoritinnen Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer wurden den Erwartungen für das Rennen nicht gerecht. Die beiden Österreicherinnen blieben weit hinter den Spitzen-Plätzen zurück. Grund zur Freude gibt es aber zumindest für Nicole Schmidhofer. Denn nach dem Rennen stand fest, dass sie die Abfahrts-Kugel gewonnen hat.

Erklärung: Abfahrt

Beim Ski-Rennsport gibt es verschiedene Bewerbe. Einer davon ist die Abfahrt. Sie ist besonders schwierig und gefährlich. Die Ski-Rennläufer fahren von einem Berg eine lange und schwierige Strecke hinunter. Die Strecke besteht aus Kurven und geraden Stücken. Auf den geraden Stücken werden die Ski-Rennläufer sehr schnell und fahren oft mehr als 130 km/h. Sie fahren dann so schnell wie Autos auf der Autobahn fahren dürfen.

Erklärung: Abfahrts-Kugel

Die alpine Ski-Saison ist in verschiedene Renn-Disziplinen eingeteilt. Für gute Ergebnisse bei den Rennen bekommt man Punkte. Wer am Ende der Ski-Saison am meisten Punkte in einer der Renn-Disziplinen eingesammelt hat, bekommt einen Preis. Dieser Preis heißt „Kugel“.

