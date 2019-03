Fußball: Napoli-Trainer Ancelotti mahnte zu Vorsicht

Salzburg (APA) - Napoli-Coach Carlo Ancelotti sieht das Europa-League-Achtelfinale vor dem Rückspiel in Salzburg nicht als entschieden an. „3:0 ist ein gutes Resultat, aber morgen werden wir nur daran denken, auf der Höhe unseres Können zu spielen, und versuchen, auch hier zu gewinnen“, sagte der 59-jährige Fußballtrainer am Mittwoch. „Wir sind hier, um unser Bestes zu geben, ohne Rechnungen anzustellen.“

Der Italiener bemängelte die Schlussphase der Partie in Neapel in der vergangenen Woche, als der österreichische Meister Salzburg noch aufkam. „In den letzten zehn Minuten des Hinspiels haben wir zu viele Chancen zugelassen. Das ist nicht gut“, erklärte Ancelotti. Das Stadion in Wals-Siezenheim gefalle ihm. „Der Rasen schaut für mich gut aus, und ich erwarte ein schönes Spiel. Es wird eine tolle Atmosphäre sein.“