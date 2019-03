Weniger Werbeeinnahmen: RTL mit Umsatzeinbußen in Deutschland

Luxemburg (APA/dpa) - Der deutsche Fernsehsender RTL hat im vergangenen Jahr in Deutschland Abstriche im TV-Werbegeschäft hinnehmen müssen. Die Inlandsumsätze des international tätigen Medienkonzerns sanken im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent auf rund 2,2 Mrd. Euro, wie RTL am Mittwoch mitteilte.

Grund für das Minus: Der heiße Sommer, die Fußballweltmeisterschaft und die Olympischen Winterspiele im vergangenen Jahr - die Sport-Events liefen bei der Konkurrenz.

In Märkten wie Frankreich und den Niederlanden lief es besser. Insgesamt stieg der Konzernumsatz um 2,1 Prozent auf 6,5 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis (Ebitda) sackte um 5,7 Prozent ab auf 1,4 Mrd. Euro, was an einem hohen Vergleichswert aus dem Vorjahr lag - damals wurden Immobilien in Paris für 94 Millionen Euro verkauft. Rechnet man diesen Einmaleffekt heraus, wäre es immerhin ein kleines Plus von 0,7 Prozent gewesen.

Neben dem TV-Geschäft gewinnen zwei relativ junge Standbeine des Medienkonzerns an Bedeutung, und zwar die Produktionsgesellschaft Fremantle und Digitalangebote, etwa der Streamingdienst TV Now. Beide Geschäftsbereiche zogen stark an. Allerdings sind diese Geschäfte nicht so profitabel wie das klassische TV-Geschäft. Zudem musste RTL einen Rückschlag in seiner Digitalsparte verkraften - das erst 2014 übernommene Videonetzwerk Stylehaul aus den USA musste für 105 Mio. Euro abgeschrieben werden. Die Zentrale von RTL Deutschland ist in Köln, die übergeordnete RTL Group sitzt in Luxemburg.

