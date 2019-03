Skibergsteigen: Andrea Mayr erneut Weltmeisterin im Vertical

Villars-sur-Ollon (APA) - Sport-Multitalent Andrea Mayr hat am Mittwoch ihren WM-Titel im Skibergsteigen in der Disziplin Vertical erfolgreich verteidigt. Die Oberösterreicherin (39) gewann in Villars-sur-Ollon in der Schweiz vor der Französin Axelle Gachet Mollaret und der Schweizerin Victoria Kreuzer. Bei den Herren kamen die Österreicher Armin Höfl und Christian Hoffmann auf die Ränge zehn und zwölf.

„Ich bin in einer wirklich guten Form“, sagte Mayr, wobei sie gar nicht optimal vorbereitet angetreten war. „Es war sehr flach. Ich hatte auf eher steilen Hängen trainiert. Normalerweise liegen mir die flachen Strecken nicht, aber ich bin natürlich sehr zufrieden und freue mich über den Weltmeistertitel.“ In den seit Sonntag und noch bis Samstag laufenden Titelkämpfen war Mayr im Sprint 13. geworden. Im Individual hatten Höfl und Hoffmann die Plätze elf und 15 belegt.