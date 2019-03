Fußball: FC Barcelona lud „Helden“ von Amoklauf zum Lyon-Match ein

Barcelona (APA/dpa) - Der FC Barcelona hat beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon einen besonderen Gast. Am Mittwoch fiebert Barcelona-Fan Anthony Borges unter den Zuschauern mit den Gastgebern. Der 16-Jährige hatte im Februar letzten Jahres bei einem Amoklauf in einem College im US-amerikanischen Parkland mehrere seiner Mitschüler vor dem Amokschützen geschützt.

Der Schüler hatte seine Kameraden in einen Klassenraum gesperrt und mit seinem Körper die Tür blockiert. Der Amokläufer schoss bei dem Versuch, in den Klassenraum einzudringen, Borges fünf Mal in den Rücken und verletzte ihn lebensgefährlich. Nach vielen Monaten und zahlreichen Operationen erholte sich Borges, der 2016 Schüler der Barca Academy in Lauderhill/Florida war. Nach der vollständigen Genesung des Fußball-Fans erfolgte nun die Einladung, damit Borges seine Idole live sehen könne.