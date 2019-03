Millionenschaden bei Brand eines Krematoriums in Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall (APA/dpa) - Beim Brand eines Krematoriums an einem Friedhof in Schwäbisch Hall ist in der Nacht auf Donnerstag laut Polizei ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Es seien rund 20 Tote zur Einäscherung in dem Krematorium gewesen - sie blieben aber weitgehend unversehrt.