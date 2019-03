Zürich (APA/sda) - Die im September an die Schweiz vergebene Rad-WM 2024 findet in Zürich statt. Dies beschloss der Vorstand des Schweizer Verbandes in seiner Sitzung am Mittwochabend. Zürich erhielt unter den zwei Bewerbern den Vorzug gegenüber Bern.

Vier Jahre bevor Zürich zum Zug kommt, findet die WM ebenfalls bereits in der Schweiz statt. Aigle als Start- und Martigny als Zielort sind vom 20. bis 27. September 2020 die Gastgeber-Städte.