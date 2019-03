Bankomat-Einbrecher flüchteten im Weinviertel erfolglos

Neudorf bei Staatz (APA) - In der Weinviertler Marktgemeinde Neudorf bei Staatz (Bezirk Mistelbach) haben zwei Maskierte in der Nacht auf Mittwoch versucht, einen Bankomaten im Foyer eines Geldinstitutes aufzubrechen. Das Duo flüchtete erfolglos, nachdem es den Alarm ausgelöst hatte, teilte die Exekutive am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.