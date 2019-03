Ski alpin: Daten und Fakten zum Super-G-Weltcup der Damen

Soldeu (APA) - Daten und Fakten zum Super-G-Weltcup der Damen, der am Donnerstag in Soldeu (Andorra) zu Ende gegangen ist:

Weltcup-Saisonergebnisse (6 Rennen):

Lake Louise (02.12.2018): 1. Mikaela Shiffrin (USA) - 2. Ragnhild Mowinckel (NOR) - 3. Viktoria Rebensburg (GER)

St. Moritz (08.12.2018): 1. Mikaela Shiffrin (USA) - 2. Lara Gut-Behrami (SUI) - 3. Tina Weirather (LIE)

Gröden (19.12.2018): 1. Ilka Stuhec (SLO) - 2. ex aequo Nicole SCHMIDHOFER (AUT) und Tina Weirather (LIE)

Cortina (20.01.2019): 1. Mikaela Shiffrin (USA) - 2. Tina Weirather (LIE) - 3. Tamara TIPPLER (AUT)

Garmisch-Partenkirchen (26.01.2019): 1. Nicole SCHMIDHOFER (AUT) - 2. Sofia Goggia (ITA) - 3. Lara Gut-Behrami (SUI)

Soldeu (14.3.2019): 1. Viktoria Rebensburg (GER) - 2. Tamara TIPPLER (AUT) - Federica Brignone (ITA)

ÖSV-Bilanz: 1 Sieg, 2 zweite Plätze, 1 dritter Platz

Endstand im Super-G-Weltcup (nach 6 Rennen): 1. und Disziplinsiegerin Mikaela Shiffrin (USA) 350 Punkte - 2. Nicole Schmidhofer (AUT) 303 - 3. Tina Weirather (LIE) 268 - 4. Viktoria Rebensburg (GER) 257 - 5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 247. Weiter: 6. Tamara Tippler 183 - 9. Stephanie Venier 156 - 19. Ramona Siebenhofer 90 - 25. Cornelia Hütter 65 - 26. Anna Veith 54 - 30. Christina Ager (alle AUT) 43

~

Super-G-Weltcup-Siegerinnen seit 2000: 2000: Renate GÖTSCHL (AUT) 2001: Regine Cavagnoud (FRA) 2002: Hilde Gerg (GER) 2003: Carole Montillet (FRA) 2004: Renate GÖTSCHL (AUT) 2005: Michaela DORFMEISTER (AUT) 2006: Michaela DORFMEISTER (AUT) 2007: Renate GÖTSCHL (AUT) 2008: Maria Riesch (GER) 2009: Lindsey Vonn (USA) 2010: Lindsey Vonn (USA) 2011: Lindsey Vonn (USA) 2012: Lindsey Vonn (USA) 2013: Tina Maze (SLO) 2014: Lara Gut (SUI) 2015: Lindsey Vonn (USA) 2016: Lara Gut (SUI) 2017: Tina Weirather (LIE) 2018: Tina Weirather (LIE) 2019: Mikaela Shiffrin (USA)

Die meisten Super-G-Wertungssiege: * 1. Katja Seizinger (GER) 5 . Lindsey Vonn (USA) 5 3. Carole Merle (FRA) 4 4. Renate GÖTSCHL (AUT) 3 5. Michaela Dorfmeister (AUT) 2 . Tina Weirather (LIE) 2 . Hilde Gerg (GER) 2 . Lara Gut (SUI) 2 Die meisten Super-G-Weltcup-Siege: 1. Lindsey Vonn (USA) 28 2. Renate GÖTSCHL (AUT) 17 3. Katja Seizinger (GER) 16 4. Carole Merle (FRA) 12 . Lara Gut (SUI) 12

Super-G-Siege nach Nation: 1. ÖSTERREICH 57 2. Deutschland 43 3. USA 35 4. Schweiz 33 5. Frankreich 23 6. Italien 15

* Das muss sich nicht mit Kugelgewinnen decken. Ex-aequo-Erste in der Disziplin am Saisonende (kam in früheren Jahren öfter vor) werden beim Ski-Weltverband als Wertungssieger geführt. Die Kugel ging aber nur an einen Athleten. ~