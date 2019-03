Gemälde von Brueghel dem Jüngeren aus Kirche in Italien gestohlen

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA521 vom 13.03.2019 muss es im dritten Absatz richtig heißen: Der Kommune zufolge handelt es sich bei dem gestohlenen Bild um eine Kreuzigungsszene. (nicht: Der Kommune zufolge handelt es sich bei dem gestohlenen Bild um eine Kopie der berühmten „Kreuztragung Christi“ von Brueghels Vater Pieter Bruegel dem Älteren (um 1525/30-1569).) In weiterer Folge müssen auch die ersten beiden Sätze des vierten Absatzes entfallen, da es sich bei dem gestohlenen Werk nicht um die „Kreuztragung“ handelt, sondern um ein Gemälde mit einer Kreuzigungsszene, von denen der Künstler mehrere Varianten angefertigt hat. --------------------------------------------------------------------- ~ Rom (APA/dpa) - Unbekannte haben ein Gemälde von Pieter Brueghel dem Jüngeren (1564-1637/38) aus einer Kirche in Norditalien gestohlen. Das Werk sei „von unschätzbarem Wert“, sagte der Bürgermeister des Ortes Castelnuovo Magra, Daniele Montebello, laut Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch.

„Ich glaube, es handelt sich um einen gezielten Raub: In derselben Kirche befinden sich zwei weitere wichtige Werke. Hoffen wir, dass es wiedergefunden wird“, so der Bürgermeister.

Das Gemälde hing in der Kirche Santa Maria Maddalena in der ligurischen Gemeinde. Der Kommune zufolge handelt es sich bei dem gestohlenen Bild um eine Kreuzigungsszene. Die flämische Malerdynastie Brueghel brachte im 16. und 17. Jahrhundert zahlreiche Meister hervor, ihr Schaffen war prägend für die europäische Kunstgeschichte. Die Schreibweise des Namens mit h ist erst ab der zweiten Generation gebräuchlich.