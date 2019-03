Pole gewann Eiffelturm-Lauf - Österreicher Mayer auf Platz zwei

Paris/Dornbirn/Warschau (APA/AFP) - Der Pole Piotr Lobodzinski kann sich schnellster Besucher des Eiffelturms nennen: Der 33-Jährige hat am Mittwochabend zum fünften Mal den Treppenlauf „Verticale“ gewonnen, wie die Organisatoren auf Facebook mitteilten. Ihm dicht auf den Fersen war der Dornbirner Jakob Mayer, er wurde Zweiter.

Der Pole bezwang die 1.665 Stufen in sieben Minuten und 53 Sekunden und verfehlte damit knapp seinen Rekord von 2016 (7:48 Minuten). Auf Platz drei landete der Deutsche Christian Riedl. Schnellste Frau am Eiffelturm wurde die Australierin Suzy Walsham mit zehn Minuten 16 Sekunden.

„Das schwierigste bei dieser Art Wettbewerb sind die Gegner, die trockene Luft, der Staub und die großen Schmerzen“, hatte der Sieger Lobodzinski vor dem Rennen erklärt. „Wer den Eiffelturm bezwingen will, hat auch noch mit Regen und Wind zu kämpfen!“ Die anderen bekannten Treppenläufe der Welt finden in geschlossenen Gebäuden statt - etwa in Wolkenkratzern in den USA und in Dubai. Am Eiffelturm müssen die Teilnehmer nicht nur durchtrainiert, sondern auch schwindelfrei sein.