Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt deutliche 1,45 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.033,73 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 43,38 Punkten bzw. 1,45 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,35 Prozent, FTSEX/London +0,47 Prozent und CAC-40/Paris +0,66 Prozent.

In einem positiven europäischen Börsenumfeld legt der heimische Aktienmarkt überdurchschnittlich zu. Der ATX steht damit in der laufenden Börsenwochen vor seinem 4. Gewinntag in Folge.

Europaweit zeigen sich die Bankenwerte in der Gunst der Anleger weit oben. An die Spitze der Kursliste kletterte in Wien die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem Zuwachs von 4,2 Prozent. Bereits am Vortag waren die RBI-Titel um mehr als drei Prozent nach oben geklettert. Die Aktionäre der Bawag können sich über ein Plus von 2,4 Prozent freuen. Erste Group verteuern sich um 1,5 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten legen die OMV-Titel um 2,5 Prozent zu. Hier könnten die auf ein 4-Monatshoch gestiegenen Ölpreise unterstützt haben.

Nach Vorlage von Ergebnissen verbilligten sich die Post-Titel um klare 2,2 Prozent. Die Österreichische Post hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 das Ergebnis und den Umsatz moderat gesteigert. Für heuer werden ähnliche Zahlen erwartet.

Die Lenzing-Titel reagierten auf die präsentierten Geschäftszahlen mit einem deutlichen Minus von 3,8 Prozent. Der oberösterreichische Faserhersteller hat 2018 bei leicht rückläufigen Umsätzen einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten.

s Immo legten 1,6 Prozent zu. Das Immobilienunternehmen hat voriges Jahr deutlich besser verdient. Nach vorläufigen Angaben stieg das Jahresergebnis von 133,5 Mio. auf rund 204 Mio. Euro, ein Rekord. Die wichtige Kennzahl FFO I (operatives Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft ohne Verkäufe und vor Steuern) wurde von 42,7 Mio. auf 61 Mio. Euro erhöht.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.20 Uhr bei 3.037,43 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsauftakt bei 2.992,42 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 1,33 Prozent bei 1.530,76 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 23 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.939.003 (Vortag: 1.561.783) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 52,477 (44,72) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 330.758 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 10,74 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA400 2019-03-14/14:26