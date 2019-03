Slowakei: Wahlkampf vor Präsidentschaftswahl zu Ende

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA417 vom 14.03.2019 wurde der letzte Satz im vierten Absatz geändert. --------------------------------------------------------------------- ~ Bratislava (APA) - Der Wahlkampf vor den Präsidentschaftswahlen in der Slowakei ist in der Nacht auf Donnerstag definitiv zu Ende gegangen. Ab Mitternacht gilt im Land ein Wahlmoratorium, das bis Wahlschluss am Samstag (16.3.) um 22.00 Uhr jegliche Wahlwerbung oder Berichterstattung zugunsten von Kandidaten untersagt.

In einer großen TV-Diskussion im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender RTVS am Mittwochabend hatten die fünf aussichtsreichsten Anwärter aus dem Gesamtfeld von 13 Kandidaten zuletzt die Möglichkeit, sich nochmals um Wählerstimmen zu bemühen. Der Debatte stellten sich die liberale Juristin Zuzana Caputova, der amtierende EU-Kommissar Maros Sefcovic, der kontroverse Ex-Justizminister Stefan Harabin, Extremistenführer Marian Kotleba sowie Bela Bugar, Chef der mitregierenden Ungarnpartei Most-Hid (Brücke).

Die letzte Debatte vor laufenden Kameras zeigte aber keinen eindeutigen Gewinner, sie wirkte auch eher lauwarm, bewerteten Medien im Land. Nur die Erwähnung des faschistischen slowakischen Kriegsstaats, der mit Hitlers Gnaden ziemlich genau vor 80 Jahren entstanden ist, sorgte für eine schärfere Kontroverse.

Während der linksgerichtete Europapolitiker Sefcovic von der „traurigsten Etappe in der Geschichte des Landes“ sprach, sah der nationalistisch orientierte Richter Harabin „sowohl Positives als auch Negatives“ am faschistischen Staat der Slowaken während des Zweiten Weltkriegs. Auch Extremist Kotleba äußerte sich erwartungsgemäß eindeutig zum Staatsgebilde, das für Judentransporte in NS-Konzentrationslager im von Deutschland besetzten Polen verantwortlich war, ließ aber ebenso zu, dass es auch Schattenseiten gegeben habe.

An der Entscheidung der Wähler dürfte die Abschlussdiskussion nicht mehr viel verändert haben. Die letzten Bewegungen in der Wählergunst bleiben allerdings unbekannt, da zwei Wochen vor der Abstimmung in der Slowakei keine aktuellen Umfragen veröffentlicht werden dürfen.

Laut letzten Zahlen galt die unbekannte Bürgerrechtlerin und Rechtsanwältin Caputova, Vize-Chefin der neugegründeten Progressiven Slowakei (PS), überraschend als Wahlfavoritin. Gute Erfolgsaussichten wurden auch dem erfahrenen Europapolitiker Sefcovic vorausgesagt, der von der linksgerichteten Smer (Richtung) ins Rennen geschickt wurde.

Kotleba und Bugar dürften mit ihrer Kandidatur wohl eher auf eine Verbesserung der Präferenzwerte ihrer Parteien zielen. Allerdings herrschen im Land nach wie vor Befürchtungen, dass der kontroverse und extrem Russland-freundliche Harabin doch noch den Einzug in die Stichwahl schaffen könnte. In den zweiten Durchgang der Wahl steigen die zwei bestplatzierten Kandidaten der ersten Runde auf, wenn keiner die absolute Mehrheit bekommt.

Der sozialdemokratische Ministerpräsident Peter Pellegrini forderte daher noch im letzten Moment vor dem Wahlmoratorium am Mittwochabend in einer Ansprache im öffentlich-rechtlichen Rundfunk seine Landsleute auf, zur Abstimmung zu kommen. Direkte Empfehlungen gab er nicht ab. Den künftigen Staatschef forderte er aber auf, die proeuropäische Ausrichtung der Slowakei nicht in Frage zu stellen und zu einer Versöhnung im Land beizutragen, das nach dem Journalistenmord vom Vorjahr tief gespalten ist.

Der Wahlkampf, der am 10. Jänner offiziell begonnen hatte, war laut einigen Beobachtern für viele Slowaken ziemlich belästigend. Die Wahlwerbung, ausgetragen vor allem in sozialen Netzwerken, basierte auf starkem emotiven Druck und gegenseitigen Erniedrigungen der Kandidaten, beklagte die Soziologin Zuzana Kusa von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften SAV.

Tatsächlich wurde Sefcovic von seinen rechtsextremen Rivalen wiederholt als „Europa-Fanatiker“ attackiert, die liberale Wahlfavoritin geriet wiederum wegen ihrer positiven Haltung zu eingeschriebenen Partnerschaften oder Kinderadoptionen durch homosexuelle Paare heftig unter Beschuss. Kritisch wurde im Land gesehen, dass der scheidende Staatspräsident Andrej Kiska im Wahlkampf offen die liberale Caputova unterstützte. Sefcovic erhielt hingegen wiederholt Rückhalt der katholischen Kirche.

Ein Präsident wird in der Slowakei in einer Direktwahl von den Bürgern bestimmt. Zu den Wahlurnen sind am Samstag über 4 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, die Wahllokale bleiben bis 22 Uhr geöffnet. Mit ersten relevanten Ergebnissen wird am frühen Sonntagmorgen gerechnet. Die sehr wahrscheinliche Stichwahl wird in zwei Wochen, am 30. März, stattfinden.