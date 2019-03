Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Klima-Schützerin Greta Thunberg für Friedens-Nobelpreis vorgeschlagen

Stockholm - Greta Thunberg ist eine 16 Jahre alte Schülerin aus Schweden. Seit dem Sommer 2018 schwänzt sie jeden Freitag die Schule, um vor dem schwedischen Parlament gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Das beeindruckt viele Menschen. Einige Politiker aus Norwegen sehen in Thunberg ein großes Vorbild. Darum haben die Politiker das Mädchen heuer für den Friedens-Nobelpreis vorgeschlagen. Greta Thunberg ist auch das Vorbild für einen Schul-Streik in Österreich. Am Freitag wollen viele Schüler in Städten wie Wien, Graz, Salzburg, Bregenz, Klagenfurt und Villach für mehr Klima-Schutz demonstrieren.

Erklärung: Klimawandel

Auf der Erde wird es immer wärmer. Das nennt man Erd-Erwärmung oder Klimawandel. Durch den Klimawandel verändern sich die Temperaturen auf der Erde anders, als die Natur es verkraftet. Schon wenige Grad mehr können schwere Folgen haben. So können zum Beispiel flache Inseln vom Meer überschwemmt werden.

Erklärung: Nobelpreis

Der Nobelpreis ist eine von den wichtigsten Auszeichnungen auf der Welt. Seit mehr als 100 Jahren werden jedes Jahr 5 Nobelpreise vergeben. Den Nobelpreis gibt es für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für Bemühungen um den Frieden in der Welt. Der Nobelpreis wurde von dem berühmten Wissenschafter Alfred Nobel gegründet. Alfred Nobel hat das Dynamit erfunden.

Brennende Gasflasche gefährdete 700 Menschen in Wien

Wien - Am Donnerstag hat in Wien Explosionsgefahr bestanden, weil eine Gasflasche auf einer Baustelle brannte. Deshalb wurden 700 Menschen aus einem Büro-Gebäude neben der Baustelle in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr kühlte die Flasche zuerst nur mit Wasser und ließ sie weiterbrennen. Als das meiste Gas aus der Flasche verbrannt war, wurde die Flasche in einen sicheren Bereich gebracht. Dort schoss die Polizei-Einheit Cobra die Gasflasche mit 8 Schüssen auf. Dabei brannte die Flasche ruhig wie eine Fackel aus, erklärte die Feuerwehr.

Malaysia hat 111 Schulen wegen giftiger Fluss-Dämpfe geschlossen

Singapur - Im Land Malaysia sind 111 Schulen wegen giftigen Dämpfen vorübergehend geschlossen worden. Die giftigen Dämpfe kamen wahrscheinlich aus einem total verschmutzten Fluss. Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Durch die giftigen Dämpfe wurden viele Menschen krank. Sie bekamen Atemprobleme und ihnen wurde schlecht. Manche wurden auch ohnmächtig. Mehr als 500 Menschen mussten von Ärzten behandelt werden. Man weiß noch nicht, wer den Fluss so stark verschmutzt hat.

Bayern München schied in der Champions League gegen Liverpool aus

München/Barcelona - Der Fußball-Klub Bayern München aus Deutschland ist in der Champions League ausgeschieden. Bayern München verlor am Mittwoch in München gegen Liverpool aus England mit 1:3. Damit ist Liverpool in der Champions League eine Runde weiter und ist im Viertelfinale. Das ist die Runde der 8 besten Mannschaften. Das Ausscheiden von Bayern München ist eine Überraschung. Denn zum 1. Mal seit 7 Jahren kommt Bayern München nicht ins Viertelfinale der Champions League.

Erklärung: Champions League

Die Champions League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Champions League spielen die besten Fußball-Vereine in Europa gegeneinander. Einige Fußball-Mannschaften sind schon für die Champions League qualifiziert. Andere Fußball-Mannschaften müssen sich in einem vorherigen Bewerb noch qualifizieren.

