Radsport: Großschartner nach Zeitfahren Siebenter bei Paris-Nizza

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA511 vom 14.03.2019 muss es im zweiten Satz richtig heißen: ... Tagessieger Simon Yates (nicht: ... Adam Yates) --------------------------------------------------------------------- ~ Barbentane (APA) - Der Oberösterreicher Felix Großschartner hat sich am Donnerstag beim Radrennen Paris - Nizza (WorldTour) im Zeitfahren der 5. Etappe in Barbentane (25,5 km) in der Gesamtwertung vom zehnten auf den siebenten Rang verbessert. Der Bora-Profi büßte als 19. 58 Sekunden auf Tagessieger Simon Yates (GBR) ein und liegt insgesamt 69 Sekunden hinter Spitzenreiter Michal Kwiatkowski (POL).

Ex-Weltmeister Kwiatkowski (Sky) behauptete als Etappen-Dritter (+11 Sek.) hinter Nils Politt (GER/+7) die Gesamtführung. Sky-Jungstar Egan Bernal (Tages-6./+15) liegt als Zweiter 19 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. Patrick Konrad (Bora/+2:55 Min.) rangiert an der 21. Stelle, im Zeitfahren verlor der Niederösterreicher 1:43 Minuten.