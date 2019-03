Europas Leitbörsen schließen mit Gewinnen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag trotz der anhaltenden Unsicherheiten um den Brexit mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg im Lauf des Tages 18,58 Einheiten oder 0,56 Prozent auf 3.342,03 Punkte.

Der DAX in Frankfurt beendete den Handelstag mit 11.587,47 Punkten und plus 15,06 Einheiten oder 0,13 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann um 26,24 Zähler oder 0,37 Prozent und steht nun bei 7.185,43 Stellen.

Bei den Investoren steht die anhaltende Unsicherheit um den Ausgang des Brexit im Vordergrund. Zuletzt wurde vom britischen Parlament sowohl der Entwurf von Theresa May, als auch ein No-Deal-Brexit per Abstimmung abgelehnt. Heute Abend wurde auch ein zweites Brexit-Referendum per Abstimmung abgelehnt. Danach steht noch ein weiterer Brexit-Aufschub zur Abstimmung im Unterhaus des Parlaments an.

An der Konjunkturdatenfront ist heute Ruhe. Wichtige Datenveröffentlichungen stehen sowohl in Europa wie auch in Übersee nicht auf dem Programm. Impulse kamen unterdessen von der europäischen Unternehmensberichtssaison.

Im britischen FTSE-100 gaben die Aktien der Bergbauspezialisten Anglo American 3,63 Prozent und Antofagasta 1,50 Prozent ab. Bei den Gewinnern zogen Aktien von Easyjet hingegen um mehr als 4 Prozent an.

Die AUA-Mutter Lufthansa hat 2018 trotz hoher Treibstoffkosten und teurer Flugausfälle den zweithöchsten Gewinn ihrer Geschichte eingeflogen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) lag mit gut 2,8 Milliarden Euro um rund 4 Prozent niedriger als im Rekordjahr 2017. Lufthansa-Papiere mussten mit minus 6 Prozent im DAX deutlich Federn lassen.

Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index lagen Aktien des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo mit plus 13 Prozent ganz vorne an der Kurstafel. Das Unternehmen hat das Jahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 4,3 Prozent auf 12,24 Mrd. Euro abgeschlossen.

Ebenfalls in Italien bauten Generali ein Plus von 1,23 Prozent. Der Versicherer aus Triest hat das Geschäftsjahr mit einem Wachstum im operativen Geschäft von 3 Prozent auf 4,857 Mrd. Euro abgeschlossen. Der Nettogewinn kletterte um 9 Prozent auf 2,309 Mrd. Euro.

Einen Sprung nach oben machten in Paris Aktien des Öldienstleisters TechnipFMC. Sie stiegen um mehr als 5 Prozent und lagen damit an der Spitze Leitindex im CAC-40.

