Aufdringlich zur Tochter: Vater attackierte Halleiner mit Eisenstange

Hallein (APA) - Ein 47-jähriger Mann hat am späten Donnerstagvormittag einen Gleichaltrigen am Bahnhof Hallein im Tennengau mit einer Eisenstange attackiert und verletzt. Laut Polizei war der Angegriffene zuvor der Tochter des Aggressors gegenüber verbal aufdringlich geworden. Die 20-jährige Türkin rief daraufhin ihren Vater per Telefon zu Hilfe.

Der 47-Jährige schlug laut Exekutive mehrfach auf den Kontrahenten ein und verletzte ihn am Unterschenkel und am Ellenbogen. Der Angreifer wurde festgenommen. Bei ihm fanden die Polizisten ein Klappmesser und in seinem Wagen die Tatwaffe, weitere Messer und eine Schreckschusspistole. Der 47-Jährige wurde in die Justizanstalt eingeliefert.