Basketball: Leader Oberwart verlor - Kapfenberg übernahm Spitze

Wien (APA) - Die Oberwart Gunners haben die Führung in der Admiral Basketball-Bundesliga nach einer Woche wieder abgeben müssen. Das 68:69 bei den Flyers Wels bedeutete für die Burgenländer die erste Niederlage nach fünf Siegen. Sie sind nun Zweite, punktegleich mit Leader Kapfenberg und Gmunden. Die Bulls aus der Steiermark gewannen bei den Klosterneuburg Dukes 87:71, die Swans bezwangen BC Vienna 88:81.

Wels war zuletzt nach fünf Siegen von Gmunden gestoppt worden, am Donnerstag beendeten die Flyers die Serie von Oberwart. Beim Start der letzten Rückrunde verschafften sich die Wiener Timberwolves mit einem 85:80 in Fürstenfeld am Mittwoch einen kleinen Vorteil im Kampf um den letzten Play-off-Platz mit Graz. Die Steirer verloren in Traiskirchen 65:77 und haben als Neunte schon vier Punkte Rückstand.