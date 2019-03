New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben sich am Donnerstag nach jüngsten Gewinnen kaum vom Fleck bewegt. Der Dow Jones stieg um nur 7,05 Einheiten oder 0,03 Prozent auf 25.709,94 Zähler.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index verlor hingegen 2,44 Punkte (minus 0,09 Prozent) auf 2.808,48 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index gab um 12,49 Einheiten oder 0,16 Prozent auf 7.630,91 Zähler nach.

Die jüngsten Konjunkturdaten enttäuschten überwiegend und gaben den Kursen damit keinen Halt. Die Zahl der verkauften Neubauten war im Jänner überraschend gesunken, während die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet zulegten. Dazu gingen die Preise von in die USA importierten Gütern im Februar erneut zurück, allerdings schwächer als im Jänner.

Zudem bescherte der US-Kongress Präsident Donald Trump eine zweite Schlappe in nur zwei Tagen: Der von Trumps Republikanern dominierte Senat stimmte am Donnerstag für ein Ende des vom Präsidenten verhängten Nationalen Notstands. Trump kündigte noch vor der Abstimmung an, sein Veto einzulegen - es wäre das erste Veto seiner Amtszeit.

Ohne das Veto des Präsidenten würde der Notstand beendet, über den Trump die Finanzierung der von ihm geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko sicherstellen will. Erst am Mittwoch hatte der Senat gegen den Willen Trumps mehrheitlich für eine Resolution gestimmt, mit der die US-Hilfe für die von Saudi-Arabien geführte und hochumstrittene Militäroperation im Jemen beendet werden soll.

Unter den Einzelwerten an der Wall Street blieben Boeing-Aktien im Fokus, die sich mit minus 1,1 Prozent in der unteren Dow-Hälfte wiederfanden. Sie knüpften damit wieder an ihre deutlichen Verluste vom Montag und Dienstag an, nachdem sie sich zur Wochenmitte noch etwas stabilisiert hatten. Nach dem zweiten Absturz einer Boeing 737 Max 8 hatten viele Länder und Airlines Flüge mit Maschinen diesen Typs untersagt beziehungsweise gestoppt - am Mittwoch hatte Trump ein Flugverbot für die USA verfügt.

Die Anteilsscheine der Warenhauskette Dollar General sackten aufgrund schwacher Geschäftszahlen um 7,5 Prozent ab.

Dagegen legten General Electric (GE) um 2,8 Prozent zu. Der Industriekonzern enttäuschte die Anleger zwar mit seiner Prognose für das diesjährige Ergebnis je Aktie. Doch ab 2020 stellte der neue Unternehmenschef Larry Culp eine Erholung des Cashflows in Aussicht, der im laufenden Jahr noch negativ ausfallen soll.

Außerdem fielen die Aktien von Facebook um 1,9 Prozent. Der Produktleiter Chris Cox trat zurück, wurde nach Börsenschluss bekannt.

