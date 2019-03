12. „Dancing Stars“-Staffel startet auf ORF eins

Wien (APA) - Heute, Freitagabend, startet um 20.15 Uhr auf ORF eins die 12. Staffel des Erfolgsformats „Dancing Stars“. In der Tanzshow wagen sich neun Prominente wie Ex-Theaterdirektor Michael Schottenberg, PR-Berater Stefan Petzner oder die ehemalige Skirennläuferin Elisabeth Görgl an der Seite von Profis aufs Parkett. Das große Finale steigt am 10. Mai.

Bis dahin müssen sich die tanzwütigen Promis immer freitags beweisen und vor den Augen der Jury sowie des Publikums ihr Können unter Beweis stellen. Ab kommender Woche muss dann in jeder Folge ein Paar die Show verlassen, bis in der finalen Ausgabe drei Kandidaten um den Titel des „Dancing Stars“ rittern. Moderiert wird die Sendung in bewährter Manier von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Zuletzt hatte ORF-Moderator Martin Ferdiny 2017 den Sieg davon getragen.

