Skispringen: Kraft baute Raw-Air-Führung aus 2

Trondheim (APA) - ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder, der nach einem Todesfall in der Familie am Mittwoch aus Norwegen abgereist war, wird schon am Freitag in Vikersund wieder beim Team sein. Er war in Trondheim durch seine Assistenten Florian Liegl und Florian Schabereiter vertreten worden.