Pkw krachte im Nordburgenland gegen Baum - Person schwer verletzt

Gattendorf (APA) - Bei einem Verkehrsunfall Freitagfrüh in Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) ist eine Person schwer verletzt worden. Laut ersten Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) krachte ein Pkw gegen einen Baum. „Der Patient wird mit dem nachalarmierten Notarzthubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus geflogen“, so ein Sprecher der LSZ zur APA.