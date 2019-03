Schlechte Sicht: Polnische Snowboarder verirrten sich auf Wurzeralm

Spital am Pyhrn (APA) - Zwei polnische Snowboarder sind am Donnerstag auf der oberösterreichischen Wurzeralm (Bezirk Kirchdorf) wegen der schlechten Sicht von der Piste abgekommen und haben sich im freien Gelände verirrt. Weil es so steil war, konnten sie weder vor noch zurück. Ein Hubschrauberbergung war wetterbedingt nicht möglich. Schließlich stiegen Bergretter auf und geleiteten die Verirrten ins Tal, so die Polizei.