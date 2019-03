27-Jährige mit Cannabis im Wert von 15.000 Euro im Gepäck erwischt

Arnoldstein/Rom (APA) - Bei einer Kontrolle auf der Südautobahn (A2) nahe Arnoldstein in Kärnten (Bezirk Villach-Land) hat die Polizei am Donnerstag in einem Linienbus aus Rom eine Drogenkurierin auf frischer Tat ertappt. Die 27-jährige Nigerianerin hatte laut einer Aussendung Cannabisblüten im Verkaufswert von 15.000 Euro im Rucksack. Die Verdächtige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.