Europas Leitbörsen zur Eröffnung uneinheitlich erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Leitbörsen werden am Freitag ohne klare Richtung starten. Der Future auf den Euro-Stoxx-50 zeigte deutlich nach unten: Eine halbe Stunde vor Börsenbeginn indizierte er ein Minus von 2,45 Prozent. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte hingegen ein kleines Plus von 0,34 Prozent.

Ab Mittag steht an den Terminbörsen der große Quartalsverfall von Futures und Optionen an, der sogenannte Hexensabbat. Der könnte vorübergehend für deutlichere Bewegung sorgen. „Im DAX sollten Anleger vor allem auf die beiden Marken 11.700 und 11.500 Punkte achten“, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Hier seien besonders große Positionen in Kaufoptionen offen.

Zudem bleiben die Blicke auf den Brexit gerichtet. Nach dem Votum des britischen Parlaments am Vorabend für eine Verschiebung des EU-Austritts hofft Premierministerin Theresa May nun auf einen Erfolg für ihren Deal im dritten Anlauf. Denn sie verknüpfte die Abstimmung über die Verschiebung indirekt mit einer Entscheidung über ihr Brexit-Abkommen. Ihr zufolge sollen die Abgeordneten die Wahl zwischen einer langen und einer kurzen Verschiebung haben.

Nur wenn diese bis spätestens kommenden Mittwoch, also einen Tag vor dem EU-Gipfel, für ihren Deal stimmten, sei eine kurze Austrittsverschiebung bis zum 30. Juni möglich, betonte May. Jede längere Verschiebung mache eine Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl im Mai nötig, was Brexit-Hardliner vermeiden wollen, damit der EU-Austritt nicht abgewendet wird.

In den Fokus könnten auch wieder Handelsstreitigkeiten mit den USA rücken, denn US-Präsident Donald Trump drohte am Vorabend der EU „ziemlich schwerwiegende“ Maßnahmen an, sollte sie nicht zu Verhandlungen über ein Handelsabkommen bereit sein.

Unter den Einzelwerten in Frankfurt dürften erneut die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Papiere vorbörslich um 8 Prozent abwärts. Strafverfolger haben laut dem „Handelsblatt“ nun das Indien-Geschäft von Wirecard ins Visier genommen. Das Unternehmen kommentierte zugleich, dass die Inhalte „nicht neu“ und bereits mehrfach auch durch externe Prüfungen widerlegt worden seien. Hinzu kommt eine Verkaufsempfehlung der Citigroup. Diese senkte ihr Anlageurteil auf „Sell“ und das Kursziel auf 100 Euro.

Deutsche Autowerte wie BMW, Daimler und VW könnten von den Pkw-Neuzulassungszahlen des Branchenverbandes ACEA im Februar in Europa bewegt werden. Die Nachfrage auf dem europäischen Automarkt sank den nunmehr sechsten Monat in Folge. Allerdings war das Minus geringer als im vorangegangenen Monat.

