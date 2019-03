Tennis: Thiem in Indian Wells um drittes Masters-1000-Finale

Wien/Indian Wells (Kalifornien) (APA) - Dominic Thiem kämpft am Samstag in Indian Wells gegen Milos Raonic (CAN-13) in seinem fünften Halbfinale bei ATP-Masters-1000-Turnieren um sein drittes Endspiel in der zweithöchsten Turnierkategorie nach den Majors. Es ist sein insgesamt 5. Semifinale auf diesem Level, das erste außerhalb Europas und das zweite auf Hartplatz nach dem Indoor-Event in Paris-Bercy.

Die neun ATP-Masters-1000-Turniere (früher auch als Super 9 bekannt) sind für alle direkt qualifizierten Spieler verpflichtend (Ausnahmen ab gewissem Alter) und kommen auch als fixer Bestandteil in die ATP-Wertung, auch wenn Verletzungen oder andere Gründe ein Antreten verhindern.

~ Dominic Thiem bei Masters-1000-Turnieren - Karriereüberblick:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Indian Wells 3.R. 1.R. AF VF 3.R. zumindest SF Miami 2.R. VF AF 2.R. - Monte Carlo 1.R. 1.R. AF AF VF Madrid AF - 1.R. F F Rom - AF VF SF 2.R. Canadian Open * 1.R. 1.R. 2.R. 2.R. 2.R. Cincinnati 1.R. 1.R. VF VF - Shanghai 2.R. 2.R. - 2.R. 2.R. Paris-Bercy 2.R. 2.R. 2.R. AF SF

* wechselt jährlich zwischen Toronto und Montreal ** konnte zum Achtelfinale (AF) nicht antreten Anmerkung: Monte Carlo, Madrid, Rom alle auf Sand, Rest auf Hartplatz, Paris-Bercy einziges Indoor-Event ~