Wiener Börse (Eröffnung) - ATX geht die Luft aus

Wien (APA) - Der Wiener Börse ist am Freitag im Frühhandel nach jüngsten Gewinnen die Luft ausgegangen. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.042,64 Punkten nach 3.042,06 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein marginales Plus von 0,58 Punkten bzw. 0,02 Prozent. Noch am Donnerstag hatte der heimische Leitindex den 4. Gewinntag in Folge verbucht.

Konjunkturseitig standen zunächst Preisdaten im Blick der Anleger. Die Teuerung in Österreich ist weiter zurückgegangen. Im Februar 2019 lag die Inflationsrate bei 1,5 Prozent und ist damit auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2016 gesunken, teilte die Statistik Austria mit. Stärkster Preistreiber waren Wohnung, Wasser und Energie.

Im Verlauf werden in den USA Stimmungs- und Produktionsdaten aus der Industrie sowie das Konsumklima der Uni Michigan erwartet. Die Indikationen für das Michigan Sentiment seien „leicht freundlich“, schreibt der Helaba-Analyst Ralf Umlauf.

Bei den Einzelwerten rückten die Aktien von Mayr-Melnhof mit plus 0,85 Prozent unter die Bestwerte im ATX Prime. Der Kartonspezialist wartet kommende Woche mit Jahreszahlen für 2018 auf. Auch Schoeller-Bleckmann lässt sich dann in die Bücher schauen. Zuletzt gaben die Papiere des Ölfeldausrüsters um 0,41 Prozent ab.

Unterdessen kamen die Post-Aktien von ihren Vortagesverlusten etwas zurück und stiegen um 1,20 Prozent. Die Österreichische Post hatte am Donnerstag moderate Geschäftszahlen für 2018 vorgelegt.

Hingegen bauten die Lenzing-Titel ihr deutlichen Minus vom Donnerstag mit minus 1,50 Prozent aus. Der oberösterreichische Faserhersteller hatte am Vortag einen deutlichen Gewinneinbruch für 2018 veröffentlicht.

Der ATX Prime notierte bei 1.534,92 Zählern und damit um 0,02 Prozent oder 0,33 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 14 Titel mit höheren Kursen, 20 mit tieferen und einer unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 407.407 (Vortag: 504.330) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 9,81 (13,09) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA148 2019-03-15/10:04