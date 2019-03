Brexit - Polens Ministerpräsident: „No-Deal“ unbedingt verhindern

London/Warschau (APA/dpa) - Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will einen No-Deal-Brexit unbedingt verhindern. „Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, um das zu vermeiden“, schrieb der Regierungschef der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) am Donnerstagabend bei Twitter. „Ein Brexit ohne Abkommen wäre das schlimmste Szenario sowohl für Großbritannien als auch die ganze EU“, hieß es weiter.

Der britische Antrag auf Verschiebung des EU-Austritts werde eingehend analysiert, kündigte er am späten Abend an. Zwei Wochen vor dem geplanten Brexit hatte das britische Parlament am Donnerstagabend für eine Verschiebung des EU-Austritts gestimmt. Nach dem Willen von Premierministerin Theresa May soll Großbritannien die EU nicht am 29. März, sondern bis Ende Juni verlassen.

Möglich ist auch eine deutliche längere Verschiebung des Brexits. Die Verschiebung müssen aber noch alle 27 übrigen EU-Mitgliedstaaten billigen. In der kommenden Woche will May die Abgeordneten zum dritten Mal über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen lassen.

In Großbritannien leben nach einer Schätzung der britischen Statistikbehörde ONS knapp eine Million Menschen polnischer Herkunft. Als Polen 2004 der EU beitrat, reisten viele auf der Suche nach Arbeit in das Vereinigte Königreich.