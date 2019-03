Klima-Demo - Jugendliche Demonstranten versammelten sich in Wien

Wien/Österreich-weit (APA) - Während in anderen Landeshauptstädten wie Bregenz, Graz und Innsbruck die Proteste bereits in vollem Gange waren, haben sich in Wien die Schüler erst am späteren Freitagvormittag bei den Treffpunkten für den Sternmarsch zum Heldenplatz versammelt. Vor der Karlskirche in der Wiener City forderten die jugendlichen Manifestanten auf einem großen Transparent: „Klimaschutz auf Schiene bringen!“

Lautstark ging es auch bereits am Sammelpunkt Mariahilfer Straße/Ecke Stiftsgasse zu. Hunderte Schüler skandierten ebenfalls hinter einem großen Transparent Parolen für den Klimaschutz. Offizielle Treffpunkte waren an fünf Orten erst für 10.30 Uhr angesetzt.