Toto: Sologewinner knackte Dreifach-Jackpot mit rund 34.000 Euro

Wien (APA) - Ein Spielteilnehmer mit in Wien aufgegebenem Tippschein hat den Dreifachfachjackpot im Toto geknackt und erhält für seinen richtigen Dreizehner in der Runde 11A rund 34.000 Euro. Für die 21 Zwölfer gibt es jeweils 675,20 Euro. In der Torwette blieb es im ersten Rang weiterhin beim Jackpot, der mehr als 22.000 Euro schwer ist. Annahmeschluss für die Runde 11B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 11A:

1 Dreizehner zu 33.929,90 Euro 21 Zwölfer zu je 675,20 227 Elfer zu je 5,20 1.443 Zehner zu je 1,60 300 5er Bonus zu je 3,20

Torwette 1. Rang: Jackpot zu 21.786,96 Torwette 2. Rang: Jackpot zu 466,75 Torwette 3. Rang: 2 zu je 291,70 Hattrick: Jackpot zu 115.152,74 ~