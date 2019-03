APA Medien-News - Ö1, Presserat, APA

Wien (APA) - Ö1-Chef

Der ORF hat am Freitag im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ die Leitung des Radiosenders Ö1 ausgeschrieben. Der derzeitige Channelmanager Peter Klein geht im Sommer in Pension, hieß es auf APA-Anfrage bei Ö1. Die Bewerbungsfrist läuft bis 29. März.

Presserat

Der Presserat hat einen Gastkommentar des früheren „trend“- und „profil“-Chefredakteurs Jens Tschebull in der „Presse“ als frauenfeindlich gerügt. Im Kontext des Frauenvolksbegehrens wurden Frauen in diesem Text unter anderem als „elitäre Kaste“ bezeichnet, die von Natur aus und per Gesetz mehr Vorteile habe als Männer. Ein Beispiel: Frauenkörper seien zwar mit einer „wärmedämmenden weichen Oberflächenbeschichtung ausgestattet“, würden „bei Schiffskatastrophen aber dennoch als Erste gerettet“. Der Presserat beurteilte diesen Text wie folgt: „Seine Ansichten erscheinen dem Senat geradezu aus der Zeit gefallen“, hieß es am Freitag in einer Aussendung, die Beispiele entbehrten „nicht einer gewissen Absurdität“ und der Kommentar versuche, die Gleichstellungsdebatte generell ins Lächerliche zu ziehen. Trotz des hohen Spielraums für die freie Meinungsäußerung in Kommentaren seien die Aussagen geeignet, Frauen pauschal zu verunglimpfen. Somit wurde ein Verstoß gegen Punkt 7 des Ehrenkodex festgestellt.

APA-Audio

Um dem Bedarf nach Audio-Content Rechnung zu tragen, erweitert die APA - Austria Presse Agentur ab sofort ihr Basisdienst-Angebot um Audio. In einer eigenen AOM-Agentur („APA-Audio“) stehen werktäglich aktuelle O-Töne und Mitschnitte von via APA-Video übertragenen Pressekonferenzen sowie ein täglicher TopEasy-Überblick (Nachrichten in einfacher Sprache - Sprachstufe B1) als mp3-File zur Verfügung.

~ WEB http://orf.at

http://www.apa.at. ~ APA334 2019-03-15/12:58